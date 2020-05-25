Липецк, , 14:05 — REGNUM В сети началось активное обсуждение аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, говорит о необходимости переписать некие цифры по коронавирусу в регионе. Разговор опубликовали сразу несколько Telegram-каналов.

Как утверждает депутат липецкого областного совета Олег Хомутинников, на записи с заседания оперативного штаба Липецкой области помимо голоса Артамонова звучит голос его заместителя — вице-губернатора Александра Ильина, курирующего медицину.

«Ваши цифры надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают», — говорит человек с голосом, похожим на голос глава региона.

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«Что, сложно поменять данные, которые соответствуют факту?» — спрашивает Артамонов.

В правительстве региона пояснил, что запись подлинная, однако речь шла не числе пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, а ошибки в данных о количестве проведённых тестов на COVID-19. Именно их глава региона просил привести в соответствии с действительностью.

«На заседании штаба обсуждалось, что в статистике центра указывается меньшее количество тестов, чем проводится в Липецкой области. Речь шла о данных одной лаборатории», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областного правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 мая, в Липецкой области выявлено 1696 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом 63 из них — за последние сутки. За весь период пандемии в регионе выздоровел 539 человек, у которых ранее был диагностирован COVID-19, пять человек умерли.