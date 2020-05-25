Москва, , 14:05 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил взять ЛНР и ДНР под временный протекторат России, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

«России необходимо взять ДНР и ЛНР под временный протекторат. Только введя особый статус для республик в составе РФ, Донбасс сможет вернуть мир на свою землю и преодолеть коронавирус, начать жить нормально. Такова наша историческая и нравственная задача», — заявил Миронов по итогам онлайн-встречи с министром здравоохранения ДНР Ольгой Долгошапко.

Донбасс, живущий в глубоком экономическом кризисе и изоляции, где с 2014 года, по сути, война и не прекращалась, сегодня под усилившимися обстрелами и минометным огнем борется с эпидемией коронавируса, подчеркнул депутат.

Миронов отметил также, что гражданство РФ получили 230 граждан Украины. Гражданство они получили за год после подписания президентом РФ указа, упрощающего его получение.