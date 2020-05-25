Тбилиси, , 14:05 — REGNUM Принятие постсоветских стран, в том числе Грузии, в НАТО может начаться по новой формуле, которую предложил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет грузинское издание «Резонанси» в статье под названием «Новая формула вступления в НАТО для Грузии».

«По словам Волкера, страны, которые находятся в состоянии конфликта с Россией, могут быть приняты в альянс без обязательства применения НАТО пятой статьи, а это значит, что организация североатлантического альянса не будет обязана вступать в военные действия с Россией и защищать оккупированные территории своих новых членов», — поясняет автор суть предложения американского дипломата.

Комментируя это заявление Волкера, грузинский аналитик Торнике Шарашенидзе в беседе с изданием отметил, что такой вопрос решают не только США, а все члены альянса вместе, которые должны поддержать это решение. Поэтому предполагает, что грузинской стороне придется провести серьезную работу с теми членами НАТО, которые против формулы Волкера.

«Соединенные Штаты — один из членов НАТО, правда, самый влиятельный, но лишь один, и только США этот вопрос решить не могут, так как его должны поддержать все члены альянса. Не думаю, что другие страны НАТО согласятся с этой инициативой. По этому вопросу уже 12 лет не могут достичь соглашения. Германия позиций не меняет, хотя не только Германия, но она активнее остальных. Инициатива Волкера нам, может, и нравится, но в Германии пока так не думают, и нам, в первую очередь, предстоит поработать с теми членами, которые против», — пояснил Шарашенидзе.

Напомним, что ранее о возможности вступления Грузии в альянс без так называемой пятой статьи заявил бывший генсек НАТО Андерс фог Расмуссен. Его предложение вызвало в Тбилиси неоднозначные оценки, и многие политики категорически отвергли такой путь, так как он означал фактический отказ от территориальной целостности и перспективы возвращения Абхазии и Южной Осетии.