Ставрополь, , 13:48 — REGNUM Глава Ставрополья Владимир Владимиров 28 мая выступит с ежегодным посланием на заседании краевой думы. Оно будет посвящено итогам работы правительства региона за 2019 год и ключевым целям и задачам для органов власти в социальной и экономической сферах, сообщили ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе губернатора.

Послание состоится в режиме видеоконференцсвязи. Его аудиторию составят краевые парламентарии, руководители территориальных управлений федеральных ведомств, члены правительства региона, руководители министерств и ведомств края, главы муниципалитетов, а также представители общественных объединений, бизнес-сообщества и СМИ.

Транслировать послание в прямом эфире будут телеканалы ГТРК «Ставрополье» и «Своё ТВ». Начало в 10:00. Напомним, в прошлом году оглашение послания губернатора Ставрополья также состоялось в мае.