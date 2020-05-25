Улан-Удэ, , 13:42 — REGNUM Контроль за голосованием по поправкам к Конституции России в Бурятии будет осуществлять Общественная палата региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов республики, 22 мая заключено соглашение о взаимодействии с отделениями партий и НКО.

Документ подписали представители партии «Единая Россия» и ЛДПР, а также 18 общественных организаций. По словам председателя палаты Баира Бальжирова, переговоры были проведены до распространения коронавируса.

«Но мы не успели подписать соглашения до введения ограничительных мер. И сегодня такая возможность появилась — провести мероприятие в онлайн-формате», — отметил он.

Как отмечается, представители партий и общественники обязались привлечь в качестве наблюдателей представителей самых широких слоев общества, людей разных профессий и рода занятий.

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