Москва, , 13:41 — REGNUM Это уже не первый случай, когда попытки США обеспечить военное доминирование в Арктике приводят к курьёзным ситуациям. Так депутат Госдумы, директор Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ Елена Панина прокомментировала информацию о неудачном походе американских и британских эсминцев в Баренцевом море, где у кораблей на холоде вышли из строя оборудование и даже системы вооружения.

«Ровно три года назад учения Joint Viking 2017 на российско-норвежской границе также завершились конфузом американским военных, которые замерзли во время манёвров из-за неприспособленности экипировки к условиям полярных широт: их одежда треснула по швам, и морпехам США пришлось утепляться с помощью тканей для парашютов.

Остаётся только посочувствовать военным НАТО, которых бросили во время пандемии отрабатывать агрессивные сценарии в отношении России. Не хочется приводить аналогии с германским вермахтом, солдаты которого испытали на себе удары «генерала Мороза», подкладывая для утепления немецкие газеты под шинели. Но такие аналогии, увы, напрашиваются.

Сама природа предупреждает: стремление выдавить Россию из Арктики и взять под контроль Северный морской путь ничем хорошим для НАТО не закончится», — добавила Елена Панина