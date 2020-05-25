Санкт-Петербург, , 13:48 — REGNUM В петербургский парламент попытаются вызвать главного санитарного врача города Наталию Башкетову. С таким предложением выступили четыре фракции Законодательного собрания Санкт-Петербурга из шести, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Депутаты от КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Партии роста» хотели бы видеть Башкетову на ближайшем пленарном заседании ЗакСа, чтобы задать ей вопросы о ситуации с коронавирусом.

Соответствующее письмо на имя спикера Вячеслава Макарова («Единая Россия») подписали представители фракций, депутаты Надежда Тихонова, Борис Вишневский, Ольга Ходунова и Оксана Дмитриева.

В письме парламентарии указывают, что хотели бы получить «исчерпывающие и компетентные ответы» на множество вопросов, возникающих в связи с динамичностью развития эпидемиологической ситуации в городе и участием Роспотребнадзора в мероприятиях по противодействию распространению коронавируса.

В первую очередь депутаты интересуются ограничениями процедур прощания с умершими и захоронения, потребностью горожан в получении актуальной, открытой и правдивой информации об изменении эпидемической ситуации, правилами входного контроля состояния поступающих в стационар пациентов, чтобы избежать вспышек COVID-19 в неинфекционных больницах, выдачей санитарного паспорта при перепрофилировании медицинских организаций, запретом на совмещение врачами должностей в разных медучреждениях, предписанием обеспечить учет и еженедельное медицинское наблюдение на дому за всеми петербуржцами старше 65 лет и инвалидами, а также соблюдением норм Трудового кодекса РФ.

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Ранее петербургские депутаты уже неоднократно пытались вызвать с отчетом профильного вице-губернатора Олега Эргашева. Но в первый раз он сам не пришел, сославшись на занятость, а затем парламентское большинство «Единой России» отказывалось поддержать инициативу коллег и Эргашева не беспокоило.

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