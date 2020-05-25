Москва, , 13:34 — REGNUM Законопроект, существенно повышающий штрафы за нарушение при переезде железнодорожный путей, внесло в Госдуму Заксобрание Ленинградской области, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Парламентарии предлагают в пять раз повысить штраф за пересечение железнодорожных путей вне переезда или попытку проезда при закрывающемся шлагбауме и установить штраф в размере 5 тыс. рублей.

Сейчас пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде влечет наложение административного штрафа в размере 1 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.