Киев, , 13:24 — REGNUM За несколько месяцев карантина нынешнее правительство Украины так и не «положило на стол» четкий план действий по поддержке людей и национальной экономики, заявил в своем обращении экс-премьер-министр страны Владимир Гройсман (возглавлял правительство в период президентства Петра Порошенко, с весны 2016 по лето 2019 г.)

Обращение Гройсмана обнародовано сегодня, 25 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экс-премьер отметил, что «неоднократно» предлагал нынешнему правительству Дениса Шмыгаля принять «конкретные шаги для поддержки людей», но этого сделано не было.

Соответственно, отметил он, его команда приняла решение о формировании такой программы для города Винница (до вхождения в центральную власть Украины Гройсман долгие годы был мэром Винницы, в местной власти здесь работают многие его соратники — ред).

Гройсман считает, что в перспективе его программа может быть основой и примером для правительственной программы и для программ других городов и громад Украины.

«Правительство должно принять программу, поддержать людей. Это не просто требование, это обязанность правительства в такое сложное время», — резюмировал бывший премьер-министр.