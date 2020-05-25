Москва, , 13:04 — REGNUM Завершено расследование в отношении бывшего директора Дирекции единого государственного заказчика-застройщика Дагестана Шамиля Кадиева, обвиняемого в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для определения подсудности, сообщили ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе СК России.

По данным следствия, в 2013—2015 годах Кадиев передал руководителю управления Федеральной антимонопольной службы по Дагестану Кубасаю Кубасаеву в качестве взятки 2 млн рублей и имущество на сумму 700 тыс. рублей. За это Кубасаев якобы оказывал ему общее покровительство по службе. Сам экс-чиновник свою вину не признает.

Напомним, Кадиев был задержан в начале декабря 2019 года на территории Украины, а перед этим больше года находился в международном розыске. В настоящее время в отношении него продолжается расследование еще шести эпизодов преступлений, связанных с растратой средств из бюджета Дагестана, а также дачей взяток другим высокопоставленным чиновникам республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Кубасай Кубасаев за взяточничество был приговорен к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в размере 10,3 млн рублей. Он также отрицает свою вину.

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