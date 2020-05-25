Париж, , 12:57 — REGNUM Вторая фаза снятия ограничений во Франции будет объявлена к концу недели. Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил министр экономики страны Бруно Ле Мэр.

Министр экономики Франции объявил, что решения, касающиеся второго этапа снятия ограничений, будут приниматься «в середине недели» и «объявлены к концу недели».

Бруно Ле Мэр также выступил за открытие баров и ресторанов, отметив, что «мы идём в правильном направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции опубликовали график, по которому государство должно постепенно вернуться к нормальной жизни.

Подробнее в материале: Стал известен график возвращения Франции к нормальной жизни

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