Варшава, , 12:52 — REGNUM Бывший президент Польши Лех Валенса призвал «прогрессивную» часть мирового сообщества помочь обуздать «безумцев из Польши и Венгрии», разрушающих европейское единство.

«Сегодня я прошу все прогрессивные силы в мире о помощи, чтобы обуздать безумцев из Польши и Венгрии, которые нарушают порядок строительства европейского единства. Сегодня мы в Польше позволили править в обход законов и принципов демократии. Обществу в этих условиях остаются только переход к уличным протестам и возможность «не мирных» перемен. Мы бы этого не хотели, но правящие идут все дальше и дальше, уничтожая достижения в любой области. Если мир нам не поможет, у нас не будет выбора», — написал экс-президент в Фейсбуке.

Валенса напомнил о своих заслугах в деле вступления Польши в НАТО и Евросоюз.

«Кто не верит, пожалуйста, проверьте протоколы моих неофициальных встреч с лицами, принимающими решения того времени. Сколько я работал, чтобы встроить Польшу в НАТО и Союз. Даже после поражения от Квасьневского мне приходилось убеждать, что это не грозный коммунист и надо принять Польшу», — приводит его слова «Польское радио».

Лех Валенса, занимавший пост президента Польши с 1990 по 1995 год, поддерживает проевропейскую леволиберальную «Гражданскую коалицию» в её борьбе против правящей партии «Право и Справедливость». В 2016 году Институт национальной памяти опубликовал документы, подтверждающие факты сотрудничества Валенсы (псевдоним «Болек») с коммунистическими спецслужбами во времена Польской Народной Республики.