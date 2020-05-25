Кустанай, Казахстан,
25 мая 2020, 12:48 — REGNUM
Россия помогает народам ДНР и ЛНР в борьбе за право на самостоятельное развитие, но
российские правоохранительные органы преследуют бывшего добровольца — внутренний политический раздрай налицо, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 мая, комментируя вынесенный судом в Казахстане приговор ополченцу ДНР.
Как сообщалось ранее, суд приговорил Евгения Щербака к 4,5 годам лишения свободы. Щербак признан виновным в участии в иностранных вооруженных конфликтах.
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«Начнём с того, что правовая система — это не что-то, что свалилось нам из космоса или, тем более, из Казахстана, — это оформление политики, которую проводит наше государство.
Современная Россия помогает народам ДНР и ЛНР в борьбе за право на самостоятельное развитие, поддерживает их в их противостоянии военной агрессии со стороны шовинистического украинского режима. Это известно и по политическим заявлениям главы нашего государства, и по практическим шагам нашей страны. Тех, кто с оружием в руках встал на защиту народов ДНР и ЛНР от украинских карателей, мы называем не наёмниками, а добровольцами, и это не фигура речи, а тоже политическая позиция.
Тем не менее, российские правоохранительные органы преследуют бывшего добровольца, не дают ему возможности получить хотя бы временное убежище на территории России, передают его в Казахстан, где бывший ополченец ДНР получает четыре с половиной года лишения свободы за «наёмничество».
Одним словом, внутренний политический раздрай налицо. Между тем, издревле известно: «Разделённое царство не устоит».
В данном случае получилось, что региональные органы МВД и прокуратуры не просто бесчеловечно обошлись с нашим соотечественником, но дискредитировали российское государство в глазах народов России, ДНР и ЛНР и не только их», — отметил Михаил Демурин.