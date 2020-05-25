Москва, , 12:50 — REGNUM Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что создание российско-грузинского антитеррористического центра, о котором шла речь 15 лет назад, подразумевало и участие НАТО. Об этом говорится в комментарии Захаровой, распространённом 25 мая.

По словам российского дипломата, в 2005 — 2006 годах Москва и Тбилиси рассматривали создание совместного антитеррористического центра в качестве элемента пакетного соглашения о выводе из Грузии российских военных баз. При этом стороны обсуждали только двустороннее, а не многостороннее контртеррористическое взаимодействие, подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что в 2005 году глава МИД России Сергей Лавров и Зурабишвили, возглавлявшая грузинский МИД, выступили с общим заявлением о контртеррористическом центре. В 2006 году был подписан договор о порядке вывода российских баз, в котором говорилось о создании центра с задействованием инфраструктуры военной базы РФ в Батуми.

Заявление Зурабишвили о возможном подключении НАТО к работе центра «оставляем на её совести», добавила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая Саломе Зурабишвили заявила, что Россия и Грузия обсуждали создание антитеррористического центра в трёхстороннем формате, с участием НАТО.

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