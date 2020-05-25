Афины , , 12:38 — REGNUM В этом кризисе мы все немного потеряем, заявил греческий министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис в интервью телеканалу MEGA 25 мая.

По его словам, главное, что пытается сейчас сделать правительство, — это добиться, чтобы все потеряли по чуть-чуть, а не чтобы одни потеряли, а другие выиграли.

Что касается финансовой поддержки компаний, Георгиадис подчеркнул, что власти сделали все возможное.

«Государство достигло предела своей выносливости. Страна сделала гигантские влияния предприятиям и работникам, чтобы сохранить экономику на плаву», — отметил он.

За исключением супермаркетов, от кризиса пострадали почти все предприятия, сказал Георгиадис. Предстоит выяснить, в какой степени это будет продолжаться в течение лета. Он отметил так, что, возможно, больше всех кризис скажется на учреждениях культуры.