Вильнюс, , 12:31 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис прервал молчание о возможности своего участия на осенних парламентских выборах в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 25 мая.

«Буду участвовать. Ответ короткий: как гражданин — да, как политик — также вероятно. Аграрии решат, кто поведёт список. Я открыт для предложений», — сказал Сквернялис после последнего заседания правительства.

Сквернялис на прошлых выборах был первым номером Союза крестьян и зелёных Литвы, которые оглушительно победили, показав лучший результат за все парламентские выборы в Литве за последние 30 лет. Однако к началу 2020 года они растеряли симпатии избирателей из-за целого ряда непопулярных реформ в стране. С началом эпидемии коронавируса и решительными мерами правительства, в том числе и вливанию 5 млрд евро для поддержания экономики, позиции аграриев вернулись на прежние высоты. Если бы выборы проходили в минувшие выходные, согласно соцпоросам, они снова бы победили.

Раздачу денег населению литовская оппозиция, тем временем, называет подкупом избирателей.