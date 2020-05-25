25 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Курды, которые могут с выгодой для себя использовать войну в Сирии, планируют фрагментировать все те государства, в которых проживают – Ирак, Иран, Турцию, Сирию, Азербайджан и другие. Должна ли Россия мешать провалу некоторых откровенно русофобских и частично русофобских режимов? Ведь не нам придется балансировать на лезвии «курдского ножа».

Станислав Тарасов, , 12:30 — REGNUM Турцию захлестнула очередная волна антикурдских погромов. Правительство отстранило от власти глав муниципалитетов в юго-восточной части страны: Ыгдыре, Сиирте, Курталане, Байкане и Алтынова. Как правило, это члены прокурдской оппозиционной Демократической партии народов (ДПН), которую официально обвиняют в поддержке названной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (РПК).

Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что после местных выборов в марте прошлого года в 45 из 65 муниципалитетов победила ДПН. В ответ Анкара решила заменить победителей и назначить ими правительственных выдвиженцев. Но последние не пользуются поддержкой местного населения, преимущественно курдского, и слабо контролируют ход событий. А ранее первая волна смены мэров в городах юго-восточной Турции (девять провинций, 30% территории Турции — С.Т.), где компактно проживают курды, прокатилась еще в 2016 году накануне проведения конституционного референдума по переходу от парламентской к президентской форме правления. Как заявил тогда заместитель председателя ведущей оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Фаиз Озтрак, «снятые с должности мэры получили свои посты, будучи избранными в соответствии с установленными в законе условиями». И «если в их отношении есть серьезные улики и доказательства, подтверждающие поддержку ими террористов, то заниматься этим делом и выносить решение должен суд, а не МВД». Но до сих пор ни одного судебного процесса по сему поводу в Турции не состоялось.

И в будущем вряд ли состоится. Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) вчистую проиграла «курдскую партию» как во внутренней политике, так и во внешней, доводя ситуацию до пограничного состояния, когда назрела федерализация страны. Однако глава ПСР и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не рискнул разыграть этот сценарий и развернул ситуацию на 180 градусов, обвиняя курдов в поддержке РПК и подрыве территориальной целостности страны. Но опоздал, поскольку вовлечение Турции в сирийский кризис стало выводить на первый план уже проблему сирийских курдов. Когда в Сирии на политической сцене заявил о себе «Демократический союз Курдистана», который, как утверждает Анкара, «тесно связан с РПК», стало очевидным то, что, как выразился один турецкий эксперт, «в Сирии стала продолжаться история не турок, а курдов, которые вопреки ожиданиям Анкары начали находить активную поддержку в США и ряде западных партнеров». Сегодня никто уже не делает секретов из того, что «более реально ожидать развития событий на юго-востоке Турции по сирийскому или иракскому сценариям».

К тому же Европа рассматривает положение курдов в Турции в общем контексте курдского вопроса. Эрдоган упустил исторические шансы выстроить с участием курдов унитарное государство, где гражданам курдского происхождения, как и всем остальным турецким гражданам, предоставлены одинаковые права, гарантированные Конституцией, и они активно участвуют в политической, культурной и социально-экономической жизни страны. Любопытно, что некоторые западные эксперты полагают, что появись такое государство — и Турция «изменила бы свое название и стала именоваться Республикой Анатолия». Согласно материалам курдских исследователей, их народ составляет более 20% из 80-миллионного населения Турции. Решить курдский вопрос так, как это удалось Стамбулу в 1913—1915 годах в отношении армян, сегодня не представляется возможным, как и не срабатывают постоянные утверждения турецких властей о том, что «борьба с РПК является частью борьбы с мировым терроризмом». Более того, по всем признакам, на территориях, которые могут оказаться под контролем курдов, начнется изгнание турецкого или тюркского населения, которое будет рассматриваться в качестве «инородного».

По оценке турецкого Генштаба, «угроза усиления сепаратизма курдов будет сохраняться еще длительное время, и если процесс ослабления силового руководства продолжится, а курдские сепаратисты попытаются воспользоваться создавшейся ситуацией, армия может вмешаться в ход событий». Это прогноз. Фактом является то, что именно политика Эрдогана и его соратников вывела проблему курдов из маргинального геополитического состояния, и такой ход событий находит «понимание и поддержку извне — со стороны США и ЕС». И это в ситуации, когда понятно, что неспособность Анкары полностью контролировать ситуацию в курдских районах серьезно ограничивает свободу ее внешнеполитических действий. В зависимости от точки отсчета, такое может рассматриваться как один из главных факторов нестабильности в регионе. Анкара сейчас проводит спецоперации на юго-востоке страны, воюет в сирийском Идлибе и наносит удары по военным базам РПК на севере Ирака. Конфликт давно приобрел затяжную форму и знаменует собой все признаки распада Ирака и Сирии, а появление курдской автономии вблизи турецкой границы станет опорой для роста курдского сепаратизма в самой Турции. Гипотетическое вторжение турецкой армии на север Ирака будет остановлено американцами, на север Сирии — Москвой и Дамаском.

Таким образом, территории, населенные курдами, становятся узлом не только этнических, но и межгосударственных противоречий на Ближнем и Среднем Востоке. Это провал турецкой политики и дипломатии. Что касается отношения к происходящему России, то у нее есть два «соблазнительных» сценария действий. Первый: ни во что не вмешиваться и предоставить событиям развиваться естественным образом. Сближаться с Анкарой на этом направлении только при условии выполнения Турцией определенных соглашений или не мешать США полностью разыграть свою «курдскую партию». Есть также мнение, что курды, которые способны с выгодой для себя использовать войну в Сирии, планируют фрагментировать все те государства, в которых проживают — то есть Ирак, Иран, Турцию, Сирию, Азербайджан и другие страны Закавказья. Почему Россия должна мешать провалу откровенно русофобских и частично русофобских режимов? Кстати, некоторые западные эксперты предсказывают, что может быть изменено и наименование Азербайджана, вместо него появится «Республика Аран». Пусть появляется. Чем это угрожает Москве? Ведь не нам придется балансировать на лезвии «нож Курдистана».

Регион действительно распадается, сейчас главное — грамотно оценивать потенциал пока еще собирающихся в мощный поток мутных ручейков, которые будут сносить всё на своем пути. Непредсказуемость Турции, помноженная на их «террористическое» восприятие курдского потенциала в регионе, должна выполнить свою историческую миссию. С началом войны в Сирии, «арабской весны» на Ближнем Востоке период относительно рационального правления Эрдогана перечеркнут. Впереди большой передел.