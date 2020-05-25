Токио, , 12:27 — REGNUM Глава правительства Японии Синдзо Абэ заявил об отмене режима чрезвычайной ситуации (ЧС), введенного из-за пандемии коронавируса, во всех без исключения районах страны. Он рассказал об этом 25 мая в ходе пресс-конференции о мерах правительства против вспышки коронавируса в Токио, которую транслирует телеканал NHK.

«Режим ЧС отменяется на всей территории страны», — заявил глава правительства Японии.

Таким образом, режим ЧС был отменен им в оставшихся пяти префектурах страны, где он ещё сохранялся до сегодняшнего дня, и во всей остальной стране.

Отметим, 24 мая в японских СМИ появилась информация о рекордном с 2017 года падении рейтинга общественной поддержки правительства страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ.