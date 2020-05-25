Вильнюс, , 12:22 — REGNUM Председатель состава первого литовского парламента, основатель партии консерваторов «Союз Отечества» — Христианских демократов Литвы Витаутас Ландсбергис заявил, что литовские политики сегодня делятся на две группы: те, кто против БелАЭС (политик назвал их «антиостровчане», в Литве БелАЭС ошибочно называют Островецкая АЭС), и те, кто поддерживают строительство станции («островчане»).

Витаутас Ландсбергис Kapeksas

При этом, по его словам, сторонники БелАЭС — это все те, кто громко и чётко не высказываются против станции в соседней стране.

«К сожалению, среди нас есть островчане, и их достаточно много. В этом проблема Островца, она не только внешняя, не только за границей, где нам объясняют, что Лукашенко и Путин там могут делать всё, что хотят, а у нас нет права голоса. У нас есть право голоса, это наша жизнь. Это проклятье, этот вирус не признаёт границ. Это фикция, что есть граница с Белоруссией и нас тут в Литве всё это не касается», — говорил Ландсбергис в новостном сюжете телеканала Lietuvos ryto TV.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве БелАЭС названа «угрозой национальной безопасности», правда, власти Литвы резко стали активными противниками атомной энергетики только после того, как в Литве провалился проект по строительству АЭС от японской Hitachi по той же модели, на которой произошла катастрофа на АЭС «Фукусима-1».