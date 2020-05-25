Триполи, , 12:09 — REGNUM Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара отступили от Триполи. Такое заявление сделал мэр ливийского города Бени-Валид Салем аль-Айван, сообщает агентство Reuters.

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По его словам, силы ЛНА, среди которых якобы были иностранные наёмники, были вытеснены из города к югу от Триполи и отступили в город Бени-Валид, а потом были переброшены в Джуфру, отдалённый центральный район страны и опорный пункт ЛНА.

Напомним, войска Хафтара уже больше года пытаются захватить столицу Ливии, но в последние недели потерпели ряд поражений в боях против поддерживаемых Турцией сил правительства Триполи.

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Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе правительство национального согласия (ПНС) Ливии полностью отказалось выполнять условия перемирия, чтобы не дать выиграть время командующему Ливийской национальной армией маршалу Халифе Хафтару.

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