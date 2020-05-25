Пекин, , 12:02 — REGNUM Заявления США о том, что Китай может сделать попытку кражи американской вакцины от COVID-19, в Пекине считают безосновательными. Об этом 25 мая на брифинге заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

«Заявления США безосновательны», — сказал он и указал, что в настоящее время Китай в значительной степени продвинулся в вопросе разработки вакцины от коронавируса и потому стране не для чего смотреть на Соединенные Штаты.

Также официальный представитель отметил, что независимо от того, какая из стран первой закончит разработку вакцины и начнёт ее применять, это станет большим вкладом в борьбу человечества с пандемией и уточнил, что создание такой вакцины — это не соревнование межу КНР и США, а гонка между человечеством и коронавирусом.

«Китай готов делиться своим опытом в области исследований и разработки вакцины, укреплять международное сотрудничество в этой сфере», — подчеркнул Лицзянь.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президент США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил о своей уверенности в том, что его страна первой создаст вакцину от коронавируса и не исключил возможности попытки выкрасть последнюю со стороны Китая.