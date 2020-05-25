Сеул, , 11:51 — REGNUM Правительство Южной Кореи приняло решение поделиться моделью борьбы с коронавирусом со странами-членами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий страны.

По их словам, власти страны предоставят МАГАТЭ финансовую помощь в размере $300 тыс., а представители институтов Korea Institute of Radiological Medical Sciences и Korea Atomic Energy Research Institute поделятся техническим опытом борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с призывом руководства Международного агентства по атомной энергии оказать помощь развивающимся странам.

Международное агентство по атомной энергии — международная организация для развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Основана в 1957 году.