Москва, , 11:48 — REGNUM Санкции США против России наглядно показали, что Вашингтон использует надуманные предлоги и нечестную конкуренцию, считает политолог Алексей Мухин. Об этом он заявил 25 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

«Много раз наши американские партнёры говорили, что они за сильную Россию. Но мы знаем, что это ложь. Санкции это прекрасно показали: надуманные предлоги, нечестная конкуренция, — написал Мухин. — Нам говорили, что ПРО в Европе против Ирана, однако в конце концов выяснилось, что нам врали в лицо. Американская система ПРО стала базовой именно против России. А потом США стали убеждать ЕС в агрессивности России, хотя никаких реальных поводов для этого не было. Позже выяснилось, что «за защиту от её агрессивных намерений» надо платить НАТО. Разве не прав Вячеслав Володин, когда указал на то, что США будут строить своё предполагаемое могущество, разрушая другие государства?

Как пояснил Мухин, именно на лжи США решили выстроить «новый мировой порядок».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США за счет вброса дезинформации по ситуации с коронавирусом, а также по рейтингам власти в России пытаются дестабилизировать ситуацию в Российской Федерации для сохранения своего доминирующего положения в мире.