Чебоксары, , 11:41 — REGNUM В Чувашии планируют внести очередные поправки в закон о выборах главы республики. Предлагается ввести возможность сборы подписей избирателей в поддержку кандидата-самовыдвиженца через портал госуслуги. Соответствующий законопроект внесён вице-спикером чувашского парламента Александром Федотовым («Единая Россия») и депутатом Владимиром Офариновым («Справедливая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Отмечает, что законопроект «разработан в целях совершенствования установленного законодательством порядка проведения выборов главы Чувашской Республики». Нововведение касается сбора подписей избирателей в поддержку кандидата-самовыдвиженца.

«Сбор подписей избирателей может осуществляться с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Количество использованием указанной системы, составляет не более 25 процентов от количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата.[…]

Избиратель может поддержать выдвижение кандидата путем проставления подписи в подписном листе либо с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — отмечается в проекте закона.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским гражданам голосовать на выборах в дистанционном режиме и по почте, а также собирать подписи избирателей через портал «Госуслуги».

Напомним, максимальное число подписей, которые должен собрать кандидат-самовыдвиженец на должность главы Чувашии, составляет 5095: это не только подписи избирателей, но и депутатов представительных органов муниципальных образований. Выборы главы Чувашии должны состояться 13 сентября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Самовыдвиженцы на пост главы Чувашии должны собрать 4,6 тыс. подписей