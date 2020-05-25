Веллингтон, , 11:32 — REGNUM Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для прямого эфира: интервью прерывались детьми, кошками, звонящими телефонами, собаками, а теперь еще и землетрясением. В такой ситуации оказалась премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, сообщает The Guardian.

Ардерн 25 мая в прямом эфире обсуждала продолжающуюся в стране отмену карантинных ограничений, когда недалеко от столицы страны, Веллингтона, произошло землетрясение магнитудой 5,8. О каких-либо травмах или повреждениях не сообщалось.

Когда камера заметно затряслась, Ардерн, не прекращая мило улыбаться, сказала ведущему шоу Newshub AM: «У нас здесь просто небольшое землетрясение, довольно-таки приличное». И добавила, что если у нее за спиной что-то и движется, то политическая жизнь в стране находится в куда большем движении. Видеозапись реакции Ардерн на землетрясение быстро стала вирусной в соцсетях.