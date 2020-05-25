Джакарта, , 11:17 — REGNUM Представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто призвал общественность остановить передачу COVID-19, сообщает Kompas.

«Единственный способ, которым мы можем это сделать, — предотвратить заражение. Предотвратить заражение этой болезнью», — заявил Ахмад Юрианто в ходе пресс-конференции.

Ахмад Юрианто напомнил жителям страны об усилиях, которые призваны сломать цепочку передачи COVID-19. Они включают в себя мытье рук с мылом в проточной воде, ношение масок вне дома, поддержание дистанции в общении, недопущение скопления людей в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 мая 2020 года в Индонезии выявлено 22 271 случай заражения SARS-CoV-2 и 1372 случая смерти.

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