Сеул, , 10:56 — REGNUM Посол США в Южной Корее Гарри Харрис почтил память американских солдат, погибших во время Корейской войны (1950−1953 гг). Об этом представитель США сообщил в социальной сети Twitter.

«25 мая в США отмечают День поминовения. Мы чтим всех, кто пожертвовал собой ради защиты Соединённых штатов», — говорится в сообщении.

Посол также отметил, что посетил на прошлой неделе парк Имджингак, в котором собраны статуи и памятники, посвященных событиям Корейской войны.

Напомним, что 12 мая Южная Корея поставила ветеранам Корейской войны, проживающих в США, 500 тыс. защитных масок.

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День Поминовения — национальный день памяти США, отмечающийся ежегодно в последний понедельник мая. Этот день посвящён памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооружённых конфликтах, в которых США когда-либо принимали участие.