Симферополь, , 10:51 — REGNUM

Говорить, что туристы, прибывающие в зависимый от туристической привлекательности регион, въезжают в него «бесцельно», сажать их в платные изоляторы — всё этот необъяснимо с точки зрения здравого смысла, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 25 мая, комментируя высказывания главы Крыма Сергея Аксёнова.

Как сообщалось ранее, Аксёнов заявил, что жители других субъектов Федерации, которые прибывают в Крым «бесцельно, по личным вопросам», должны будут проходить карантин в изоляторе, причем эта услуга будет для них платной. На больницы региона в условиях эпидемии ложится дополнительная нагрузка, желающие посетить Крым не должны «создавать проблем», следует «уважать друг друга», добавил глава республики.

«Крымские власти творят нечто, необъяснимое с точки зрения здравого смысла. Да, коронавирусная инфекция есть, с ней надо бороться, но не всё хорошо, что слишком! Назвать туристов, прибывающих в регион, сильно зависимый от степени его туристической привлекательности, въезжающими в него «бесцельно», сажать их за приезд в изоляторы — это ли не недомыслие? Как и чем в уже начавшийся курортный сезон будут зарабатывать себе на жизнь те жители Крыма, кто ориентирован на приём отдыхающих и туристов? Думаю, в ответ на такое отношение многие граждане России лет на пять, минимум, исключат теперь Крым из своих туристических планов. Говоря словами Аксёнова, они не будут создавать Крыму проблемы.

Обратите, кстати говоря, внимание на важную социальную деталь: те жители других регионов России, кто имеет в Крыму собственность, то есть люди богатые, могут поехать этим летом в Крым и укрепить на берегу моря свой и своих близких иммунитет. А вот людям малообеспеченным поставлены для этого серьёзные препоны, им будет гораздо сложнее вывезти своих детишек, да и самим поехать на Крымское побережье поправить здоровье, которое у них и так уже ухудшилось в результате вынужденного сидения в напичканных аллергенами квартирах.

На что надеются крымские власти, почему не отстаивают своё право на самостоятельное развитие, на опору на собственные ресурсы, на то, чтобы сохранять и развивать туристическую отрасль? Одна сторона дела понятна: несмотря на мощную поддержку федерального центра власти Крыма, видимо, так и не восстановили систему здравоохранения на полуострове, доставшуюся от Украины. Но дело, думаю, не только в этом. Дело ещё и в неспособности смотреть вперёд, правильно определять приоритеты. Они, похоже, рассчитывают, что чем сильнее они закрутят гайки и «лучше» отчитаются по «борьбе с коронавирусом», тем больше бюджетных дотаций потом получат.