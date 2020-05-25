Вашингтон, , 10:28 — REGNUM КНДР должна отказаться от ядерной программы, если хочет иметь «большую экономику». Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью CBS.

«В течение трех последних лет США удавалось избегать конфликта с КНДР благодаря поддержанию личных отношений между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Однако если Северная Корея хочет стать частью мирового сообщества, ей придется отказаться от ядерной программы», — сообщил советник президента США.

Он также добавил, что Соединенные Штаты продолжат внимательно следить за ситуацией в КНДР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел расширенное заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ЦВК ТПК), в ходе которого обсуждались вопросы развития вооруженных сил страны.

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