Киев, , 10:30 — REGNUM В космической отрасли США сохраняется зависимость от России, в частности от российских двигателей, но Украина поможет партнерам из Вашингтона изменить такое положение дел.

Соответствующее заявление сделал глава государственного космического агентства Украины Владимир Усов в интервью изданию «Левый берег», материал опубликован сегодня, 25 мая.

«Государств, которые обладают полным циклом производства ракетных двигателей, всего пять. Это такой своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность… Однако не только в нашей отрасли, но и также в США сохраняется зависимость от России и от российских двигателей. Речь идёт о двигателях первой ступени, которые Украина не производит. Но мы можем их производить, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл, и мы перестанем зависеть от РФ», — заявил чиновник.

По словам Усова, политика импортозамещения уже давно должна быть реализована и речь идёт о сумме в $30−40 млн.

Далее представитель Киева отметил, что сейчас предприятия — производители из России находятся под санкциями, все контракты, соответственно, проблемные. Соответственно, США ищут альтернативу, а единственно возможной альтернативой в краткосрочной перспективе может быть Украина — для этого нужно политическое решение.

«Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares, как минимум. Мы уже дали альтернативное предложение, которое на 30% дешевле того, что предлагают россияне американцам», — заверил Усов.

ИА REGNUM отмечает, что государственное космическое агентство Украины — это специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти страны, который обеспечивает реализацию государственной политики в области космической деятельности, осуществляет руководство порученной ему сферой управления, несёт ответственность за состояние её развития. С январе 2020 года ведомством руководит бизнесмен из Одессы, работающий в сфере IT и 3D-печати, Владимир Усов.