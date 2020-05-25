Исламабад, , 10:18 — REGNUM Командующий вооруженными силами Пакистана Камар Джавад Баджва предостерег Индию от попыток изменить статус штата Джамму и Кашмир. Об этом 24 мая передают местные СМИ.

«Кашмир является спорной территорией и любая попытка оспорить этот статус, в том числе с применением силы, получит решительный ответ», — подчеркнул Баджва, выступая перед военными.

Генерал также подчеркнул, что международное сообщество обеспечит все необходимые условия для обеспечения свободы передвижения для наблюдателей ООН в мятежном штате.

Напомним, территория индийского Кашмира является объектом территориального спора между Индией и Пакистаном. Преимущественно мусульманское население региона порождает в нем сепаратистские настроения, поддерживаемые Исламабадом.