Джакарта, , 10:13 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати призвала индонезийский народ бороться с COVID-19 в разгар празднования Ид-аль-Фитр, сообщает Antara.

Cри Мульяни Индравати заявила, что в этом году Рамадан дал людям возможность бороться с голодом и жаждой, а также со страхом и желанием делать то, что может угрожать окружающим.

«Я хотел бы выразить благодарность всему министерству финансов, которое в трудные времена продолжает выполнять свои обязанности, чтобы сохранить компетентность и честность», — отметила министр финансов.

Cри Мульяни Индравати также напомнила о том, что министерство финансов и весь индонезийский народ должны поддерживать своё здоровье и здоровье близких во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Великобритании в Индонезии и Восточном Тиморе Оуэн Дженкинс поздравил мусульман с праздником Ид-аль-Фитр.

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