Прага, , 10:00 — REGNUM В Чехии продолжают постепенно снимать ранее введённые из-за пандемии коронавирусной инфекции социальные ограничения. Так, с сегодняшнего дня, 25 мая, ношение защитных масок будет обязательным только в закрытых общественных помещениях, а также в общественном транспорте. Об этом говорится в документе о мерах, предпринимаемых чешским правительством, для борьбы с распространением COVID-19, опубликованном на сайте официальном правительства Чехии.

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Также с понедельника в Чехии будут разрешены посещения в домах престарелых и в специализированных клиниках для инвалидов. В республики вновь заработают рестораны, гостиницы, такси, тату-салоны, театры, фитнес-центры и сауны. При этом соблюдение требований санитарии и гигиены как для персонала, так и для посетителей (социальная дистанция и ношение масок) будут обязательными.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая в Чехии завершилось действие режима чрезвычайного положения, объявленного с 12 марта в стране из-за пандемии коронавируса. при этом смягчать связанные с карантином ограничения начали уже с 20 апреля, когда в республике было отмечено снижения числа новых случаев заражения коронавирусом. Были открыты авторынки и автобазары, фермерские рынки, а также разрешены свадьбы и бесконтактные тренировки спортсменов.

Кроме этого, с 18 мая в стране разрешены массовые акции с числом участников до 300 человек, однако матчи национального чемпионата по футболу пройдут без зрителей.

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