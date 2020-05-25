Джакарта, , 09:47 — REGNUM Посол Великобритании в Индонезии и Восточном Тиморе Оуэн Дженкинс поздравил мусульман с праздником Ид-аль-Фитр, сообщает Antara.

«Ид-аль-Фитр в этом году сильно отличается от прежних лет. Почти всё мировое сообщество борется с распространением COVID-19, включая Великобританию и Индонезию», — отметил посол.

Учитывая, что в настоящее время правительства двух стран все еще пытаются бороться с распространением COVID-19, посол Великобритании в Индонезии пригласил всех оставаться дома.

«От имени правительства Великобритании я желаю вам счастливого Ид-аль-Фитр», — продолжил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 мая 2020 года в Индонезии выявлено 22 271 случай заражения SARS-CoV-2.

Подробнее в материале: В Индонезии выявлено более 22 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2

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