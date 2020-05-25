Тбилиси, , 09:30 — REGNUM Неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ) намерена подать иск в Конституционный суд страны, чтобы оспорить принятые 22 мая поправки в закон «Об общественном здравоохранении» о введении карантинных ограничений после отмены режима чрезвычайного положения (ЧП). Общественники сообщили об этом на своем сайте.

Ранее правительство Грузии могло вводить положения, ограничивающие права граждан, только после введения парламентом режима ЧП. После принятия поправок это ограничение было отменено. По мнению членов АМЮГ, изменения в законе делегируют правительству Грузии часть полномочий парламента, и «молодые юристы» хотят обжаловать это в Конституционном суде.

Напомним, закон, позволяющий правительству вводить карантинные ограничения, был критически воспринят оппозицией. Было заявлено, что власти якобы будут использовать его для давления на политических конкурентов перед парламентскими выборами, которые должны пройти 31 октября.

При принятии поправок в окончательном чтении правящая партия «Грузинская мечта» учла заявления представителей оппозиционных партий и установила ограничение для их действия — 15 июля.

С 23 мая в Грузии был снят режим ЧП, но большинство карантинных ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса, были сохранены.

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