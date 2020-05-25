Джакарта, , 09:23 — REGNUM Правительство Индонезии и четырех других стран приветствовало прекращение огня, объявленное правительствами Афганистана, сообщает Sindonews.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сделала совместное заявление с главами МИД Германии, Норвегии, Узбекистана и Катара о перемирии в день празднования Ид-аль-Фитр.

«Пять стран приветствовали объявление о прекращении огня во время празднования Ид-аль-Фитр. Мы надеемся, что Ид аль-Фитр принесет радость и благословение всему народу Афганистана», — говорится в совместном заявлении пяти министров иностранных дел.

«Мы настоятельно призываем стороны предпринять дальнейшие шаги в предстоящие дни и недели, чтобы немедленно начать переговоры с целью достижения устойчивого мирного урегулирования для прекращения конфликта в Афганистане», — также говорится в заявлении глав МИД.

Пять государств договорились сотрудничать, чтобы поддержать мирный процесс в Афганистане, и готовы оказать этому процессу любую помощь.

«Мы пользуемся этой возможностью, чтобы выразить признательность за огромные усилия всех заинтересованных сторон, в том числе Катара и США, по поддержке мирного процесса в Афганистане», — говорится в заявлении пяти министров иностранных дел, опубликованном на сайте МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто поблагодарил медицинских работников, которые борются с пандемией в разгар празднования Ид-аль-Фитр.

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