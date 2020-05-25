Москва, , 08:41 — REGNUM В России предлагают начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 лет. С соответствующей инициативой выступили депутаты от ЛДПР, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

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Законопроект, авторами которого являются глава парламентского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев, сенатор Сергей Леонов, а также депутаты Борис Пайкин и Дмитрий Свищев.

Согласно действующему законодательству, пенсионерам, которые достигли возраста 80 лет, устанавливается повышение в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет.

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Авторы инициативы пояснили, что Всемирная организация здравоохранения относит достигших 75-летнего возраста людей к лицам старческого возраста. Они подчеркнули, что различные доплаты и меры социальной поддержки предоставляются этой категории граждан во многих странах.

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В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство труда и социальной защиты России в качестве одной из мер восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, предложило смягчить условия для выхода на досрочную пенсию. В предварительной редакции документа, который обсуждается в правительстве РФ, предполагается, что на заслуженный отдых смогут уйти граждане России, которым до пенсии остаётся три года. В настоящее время такая возможность доступна только лицам, потерявшим работу за два года до наступления пенсионного возраста, у которых страховой стаж составляет 20 лет для женщин и 25 — для мужчин.