Москва, 25 мая 2020, 08:33 — REGNUM Украина раздавлена и будет уничтожена, если не одумается, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Таким образом политолог отреагировал на поведение некоторых украинских экспертов, которые в целом отражают поведение всего народа Украины, который сначала посадил себе на шею нацистских преступников, а теперь робко говорит, что сам он в целом не совсем разделяет некоторые призывы к геноциду Донбасса, звучащие из уст готовых окончательно решить «русский вопрос» украинских нацистов во главе с президентом Владимиром Зеленским.