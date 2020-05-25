Москва, , 08:33 — REGNUM Украина раздавлена и будет уничтожена, если не одумается, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Вас будут иметь как угодно, а вы в оставшееся время от этих сексуальных удовольствий будете «свою позицию» излагать. Так делает свободный народ? Так ведут себя люди, которые хотят, чтобы их уважали как нацию, как общество, как людей, знающих свою правду? Так ведут люди, которые раздавлены. А то, что раздавлено, потом бывает уничтожено. Проснитесь и выйдите из этого раздавленного состояния», — подвел итог Кургинян.

Таким образом политолог отреагировал на поведение некоторых украинских экспертов, которые в целом отражают поведение всего народа Украины, который сначала посадил себе на шею нацистских преступников, а теперь робко говорит, что сам он в целом не совсем разделяет некоторые призывы к геноциду Донбасса, звучащие из уст готовых окончательно решить «русский вопрос» украинских нацистов во главе с президентом Владимиром Зеленским.