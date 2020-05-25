Тбилиси, , 08:36 — REGNUM Пандемия коронавируса и падение цен на нефть могут спровоцировать Россию на «агрессию». Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью, опубликованном 24 мая Financial Times.

«Кризис, вызванный пандемией и падением цен на нефть, и сложная политическая ситуация могут спровоцировать Россию к агрессии для демонстрации своего превосходства за рубежом. Как президент Грузии я надеюсь, что в этот раз этого не произойдет», — высказала свое мнение Зурабишивили.

По ее мнению, так уже якобы было в августе 2008 года, хотя тогда Россия помогла жителям Южной Осетии защититься от агрессии со стороны грузинской армии.

Стоит отметить, что международное сообщество причиной вооруженного конфликта 2008 года назвало агрессию со стороны Грузии. Об этом говорилось в докладе Еврокомиссии, который был опубликован в сентябре 2009 года. Действия России в том докладе были расценены как оправданная реакция на происходящее.