Кишинёв, , 08:28 — REGNUM Совет Европы намерен привлечь консультантов к содействию реализации проекта «Поддержка дальнейшего укрепления эффективности и качества судебной системы в Молдавии», сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что работа специалистов, которые пройдут конкурсный отбор, будет разделена на несколько направлений, среди которых — составление комментария к Исполнительному кодексу Молдавии, а также организация учебных курсов для судебных приставов и судей республики.

Еще одно направление будет направлено на разработку программ для приставов на тему профессионального использования средств информационных и коммуникационных технологий.

Общая цель проекта — усовершенствование работы судебной системы страны, подать заявку на участие могут юрлица, а также физлица с необходимым опытом работы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее несколько судей Конституционного суда Молдавии во главе с председателем Домникой Маноле заявили, что подозревают за собой слежку и готовят обращение в Генпрокуратуру. Судьи также намерены пожаловаться в Венецианскую комиссию, Совет Европы и другие международные структуры.

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