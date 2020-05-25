Москва, , 08:23 — REGNUM Задача российской власти сегодня — зафиксировать отказ Украины от Минских соглашений и ее нацеленность на геноцид Донбасса, которого нельзя допустить, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян сослался на слова украинского нациста Андрея Билецкого, который в эфире телевидения призвал взять Донбасс в блокаду и заморить его голодом, отметив, что хоть он, Билецкий, и не является фигурой, определяющей стратегию, он есть исполнитель, оформляющий то, к чему ведет президент Украины Владимир Зеленский, который сам по себе еще гаже, чем его предшественник Петр Порошенко.

«Задача сегодняшней российской власти, не только МИДа, заключается в том, чтобы любой ценой констатировать разрыв Украины с Минскими соглашениями. Отказ Украины от Минских соглашений. Это первое. И второе, вы только суньтесь, это уже геноцид, это логика окончательного уничтожения Донбасса. Вы суньтесь с вашим клоуном туда, и вы увидите, что будет в ответ», — заявил Кургинян.

По его словам, если Украина хочет спасти нацию, она должна вернуться к ресоветизации, и реруссификации. Сейчас же Украина и ее власть идут по пути планомерного уничтожения украинского государства, украинского общества, украинской нации, украинской культуры и всего, что было завоевано предками.