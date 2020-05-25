Париж, , 08:14 — REGNUM Повышение квалификации для лиц, осуществляющих уход, равный доступ к медицине для всех, реформа системы медицинского страхования, модернизация медицинских исследований включены в программу французского «манифеста медперсонала», предложенную в воскресенье, 24 мая 2020 года, накануне открытия консультаций, сообщает Le Figaro.

Известно, что набор предложений, касающихся всех областей общественного здравоохранения, был опубликован на сайте издания Libération. Документ подписали лица, находящиеся на переднем крае защиты государственной больницы, в том числе члены межбольничного комитета.

Манифест сопровождается открытым письмом в адрес президента Франции Эммануэля Макрона, в котором упоминается обеспокоенность, выраженная в течение многих месяцев или даже лет «в отношении крайне тревожного развития системы здравоохранения.

«И то, чего мы все боялись, произошло: катаклизм. Эпидемия охватила всю страну, поставив хрупкую, нищую государственную больницу на передовую», — говорится в открытом письме главе государства.

В тексте также предлагается «финансировать социальное обеспечение», что позволило бы на 100% охватить «широкую корзину профилактики, ухода и услуг», выступая за всеобщий доступ к медицинской помощи путем устранения социального и территориального неравенства.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции опубликовали график, по которому государство должно постепенно вернуться к нормальной жизни.

Подробнее в материале: Стал известен график возвращения Франции к нормальной жизни

Читайте развитие сюжета: Air France стремится сократить выбросы CO₂ на 50%