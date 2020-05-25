Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что перевел свою заработную плату на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил на своей странице в Twitter.

Трамп подчеркнул, что с начала своего президентского срока переводит всю свою заработную плату федеральному правительству.

«Последний перевод был на усилия Министерства здравоохранения и социальных служб США по борьбе с COVID», — добавил он.

Трамп также подтвердил свои слова прикрепленным к сообщению документом, где указано о переводе $100 тыс. на разработку вакцины от коронавирусной инфекции. Отмечается, что это его заработная плата за первый квартал 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая пресс-служба Белого дома рассказала, что Трамп перевел три месячных зарплаты на борьбу с коронавирусом нового типа. Ранее, в начале марта 2019 года, американский лидер перевел $100 тысяч на разработку вакцины. Тогда отмечалось, что это его зарплата за конец 2019 года.

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