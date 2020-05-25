Пекин, , 07:04 — REGNUM В Китае объявлены планы третьей сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) 13-го созыва на 25 мая, сообщает агентство Синьхуа.

Утром 25 мая ВСНП на групповом заседании обсудит черновой вариант гражданского кодекса и примет предварительное решение по закону об улучшении законодательной системы и механизмов правоприменения в интересах защиты национальной безопасности в специальном административном районе (САР) Гонконг.

В 15:00 третья сессия ВСНП 13-го созыва проведет второе пленарное заседание, где будет заслушан доклад о работе Постоянного комитета ВСНП под председательством Ли Чжаньшу, а также рабочий доклад Верховного народного суда КНР, который зачитает его президент Чжоу Цян. Генеральный прокурор Верховной народной прокуратуры КНР Чжан Цзюнь отчитается о работе его ведомства.

Утром третья сессия НПКСК 13-го созывал проведет видеоконференцию и заслушает речи ряда политических советников, а после обеда члены Национального комитета НПКСК посетят пленарное заседание ВСНП в качестве гостей без права голоса.