Дамаск, , 06:18 — REGNUM Совместные учения сирийских военно-морских сил и ВМФ России прошли в акватории российской базы Тартус в Сирии, сообщает 25 мая информационный портал Минобороны РФ «Звезда».

Целью маневров являлась ликвидация пытающихся захватить порт диверсантов, заложивших взрывное устройство на дне акватории базы.

«Два диверсанта были уничтожены на месте, а два других захвачены и доставлены на борт катера «Раптор», — говорится в сообщении начальника базы Тартус Вячеслава Родионова.

По словам руководителя, в ходе совместных российско-сирийских учений были успешно отработаны вопросы обороны стратегически важного военного объекта.