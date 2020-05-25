Токио, , 03:49 — REGNUM Правительство Японии намерено отменить режим чрезвычайной ситуации во всех префектурах страны, введенный ранее из-за пандемии коронавируса нового типа, передает телеканал NHK.

Ожидается, что 25 мая премьер-министр страны Синдзо Абэ проведет совещание с правительством по этому вопросу и по итогам примет соответствующее решение. В настоящее время режим ЧС действует в Токио и трех префектурах, расположенных рядом с японской столицей, а также на Хоккайдо.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая японские СМИ заявили о рекордном с 2017 года падении рейтинга общественной поддержки правительства страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ.

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