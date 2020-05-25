Пекин, , 03:00 — REGNUM Народно-освободительная армия Китая примет все необходимые меры для защиты национального суверенитета, если США решатся на прямую поставку торпед и сопутствующего оборудования на Тайвань, заявил 24 мая официальный представитель Минобороны КНР У Цянь. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

"Американские военные транши на остров демонстрируют вмешательство Вашингтона во внутренние дела КНР в попытке расшатать территориальную целостность страны», — заявил представитель китайского оборонного ведомства.

Таким образом У Цянь прокомментировал заявление из Вашингтона о том, что на Тайвань могут быть поставлены 18 торпед MK-48 Mod6 AT и дополнительное оборудование.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что о планах поставить на Тайвань вооружение на сумму $180 млн Пентагон объявил 20 мая. Решения о продаже оружия ещё не принято, но такую возможность одобрил Госдеп.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай: продавая оружие на Тайвань, США нарушают договорённости