Дамаск, , 02:53 — REGNUM Военнослужащие сирийской армии ликвидировали группировку террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе операции на юго-западе провинции Ракка, сообщает Al-Masdar.

По его данным, подразделения армии Сирии проводили операцию по зачистке пригорода Сальмии, откуда боевики регулярно совершали вылазки и нападения на военные колонны.

«Члены банды были выслежены и уничтожены, в результате удалось обезопасить движение по шоссе из Хомса в Ракку и из Хамы в Дейр-эз-Зор», — заявил представитель сирийской армии.

Он добавил, что теперь войска Сирии намерены зачистить от террористов районы у нефтяных колодцев на месторождении Эт-Тайим.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая боевики террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарушили перемирие и обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия.

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