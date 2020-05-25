Лондон, , 01:43 — REGNUM Ответственным, законным и честным назвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поступок своего обвиняемого в нарушении карантина помощника Доминика Каммингса, сообщает BBC.

Выступая перед журналистами, Джонсон отметил, что Каммингс действовал «ответственно, законно и честно». Помощник премьер-министра «следовал поведению каждого отца и каждого родителя». Глава британского правительства отметил, что не осуждает Каммингса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощника Джонсона по Brexit и руководителя декабрьской избирательной компании премьера Доминика Каммингса обвиняют в двукратном нарушении режима самоизоляции. Сам Каммингс объяснил поездку в дом родителей на расстояние более 400 км необходимостью заботы о сыне во время болезни жены.