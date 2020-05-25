Вашингтон, , 00:29 — REGNUM Действия Китая по сокрытию данных о вспышке коронавирусной инфекции в Ухане похожи на действия Советского Союза по сокрытию данных об аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала NBC.

«То, как они скрывали информацию о распространении вируса, сравнимо с другими историческими событиями, с Чернобыльской катастрофой. Через 10−15 лет мы увидим специальный сериал по телеканалу HBO про это», — добавил он.

О'Брайен подчеркнул, что пандемия коронавируса нового типа нанесла крупный ущерб американской экономике и заставила американские власти тратить триллионы долларов, чтобы не допустить ее обрушения.

«Главная проблема, которая стоила нам многих, многих тысяч жизней в Америке и по всему миру, заключается в том, что правдивую информацию скрывали. Это было именно сокрытие. И мы постепенно доберемся до истины», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен обвинил Китай в грядущих попытках украсть вакцину от COVID-19 у Соединенных Штатов. По его словам, вакцина будет создана в США, и КНР непременно попытается ее украсть.

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